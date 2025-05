„Niciun regret”. Carlo Ancelotti, prima reacţie după plecarea de la Real Madrid. Când îşi va începe mandatul în Brazilia

18:40

Emma Răducanu e out de la Roma. Jucătoarea cu tată român a suferit o înfrângere categorică, în minim de seturi, cu americanca Coco Gauff. A fost 6-1, 6-2 pentru jucătoarea din Statele Unite care e în sferturile de finală ale competiţiei. Emma Răducanu, locul 49 WTA, a fost eliminată în optimile de finală ale turneului