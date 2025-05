Decizie surpriză a lui Carlo Ancelotti! Jucătorul pe care se va baza după ce a semnat cu naţionala Braziliei

21:30

Istvan Kovacs a dat lovitura carierei. Cel mai bun arbitru român va conduce finala Champions League din acest sezon, Inter-PSG care va avea loc la Munchen. Anunţul a devenit oficial după ce, în primă instanţă, era considerat mare favorit pentru această delegare. Fostul mare arbitru, Adrian Porumboiu e încântat de performanţa lui Istvan Kovacs. Milionarul […]