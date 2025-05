Aryna Sabalenka, în sferturile de la Roma! Cum arată tabloul complet

13:30

Laurent Bezeau va fi noul antrenor principal al echipei feminine de handbal CS Rapid Bucureşti. În vârstă de 56 de ani, Laurent Bezeau are o experienţă bogată la cel mai înalt nivel al handbalului european, a anunţat vicecampioana României. Cel mai recent a antrenat Brest Bretagne Handball, în perioada 2013-2021, echipă cu care a devenit […]