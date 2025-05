Trei lecții din războiul comercial SUA-China

12:20

Alegerile din 2025 seamănă cu o farsă tragică: românii sunt puși să aleagă între Nicușor Dan, un contabil al haosului care calculează procente în loc să gândească strategic, și George Simion, un tribun de piață, convins că destinul țării se scrie pe Facebook, între o postare cu Ceaușescu și o poză cu moaște. Pe de […]