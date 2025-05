Dan Petrescu trece prin clipe grele! A vorbit despre retragerea din antrenorat: „Voi lua o pauză”

23:40

Marius Şumudică, antrenorul Rapidului, a avut un discurs dur după remiza cu Dinamo, scor 0-0. Antrenorul giuleştenilor a fost extrem de dezamăgit de modul în care s-au prezentat jucătorii săi în meciul de pe Arena Naţională, iar Şumudică a dat de înţeles că mandatul său de antrenor la Rapid se apropie de final. Rapid a […]