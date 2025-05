„Este în discuţii cu echipe din afară!” Dan Petrescu, aproape de plecare. Dezvăluiri înaintea finalei de Cupă

20:00

Dan Petrescu are parte de mari probleme. Antrenorul celor de la CFR Cluj a contractat un virus şi ar trebui să se interneze în spital la finalul acestui sezon. Chiar tehnicianul echipei din Gruia a recunoscut că nu se simte bine deloc şi se teme de faptul că ar putea să se retragă din antrenorat.