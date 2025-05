FIFA vrea să dea lovitura! Suma uriaşă pe care o aşteaptă Gianni Infantino

17:00

Prima mutare a lui Carlo Ancelotti după ce a fost numit selecţioner al naţionalei Braziliei. Tehnicianul italian a fost anunţat oficial ca fiind noul selecţioner al naţionalei selecao. Asta după ce s-a despărţit de Real Madrid. Carlo Ancelotti are planuri mari la naţionala Braziliei. A preferat să plece de la Real Madrid, deşi mai avea […] The post Decizie surpriză a lui Carlo Ancelotti! Jucătorul pe care se va baza după ce a semnat cu naţionala Braziliei appeared first on Antena Sport.