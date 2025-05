Sampdoria a retrogradat în Serie C! Dezastru pentru fosta finalistă din Champions League

12:50

Sold out la duelul dintre FCSB şi Universitatea Craiova. Arena Naţională va fi luată cu asalt la sărbătoarea de titlu a roş-albaştrilor. FCSB va primi trofeul de campioană sâmbătă, după meciul cu rivala Universitatea Craiova. Partida se va disputa de la ora 20:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro. Sold out la