Lionel Messi îşi va alege golul preferat al carierei: „Este foarte dificil”

15:00

Carlo Ancelotti a oferit prima reacţie, după ce i-a fost anunţată plecarea de la Real Madrid. Managerul italian a dezvăluit că nu are niciun regret, după cel de-al doilea mandat pe banca „galacticilor”. Carlo Ancelotti va deveni selecţionerul Braziliei, din vară, după ce îşi va încheia contractul cu Real Madrid. Italianul a cucerit nu mai […] The post „Niciun regret”. Carlo Ancelotti, prima reacţie după plecarea de la Real Madrid. Când îşi va începe mandatul în Brazilia appeared first on Antena Sport.