SUA – Germania şi Finlanda – Letonia LIVE VIDEO (13:20), la Campionatul Mondial de hochei. Programul complet

15:00

Mirel Rădoi a fost deranjat de o întrebare, la conferinţa de presă dinaintea meciului FCSB – Universitatea Craiova. Campioană a României pentru al doilea an la rând, FCSB va primi trofeul pe Arena Naţională, la meciul de sâmbătă contra oltenilor. FCSB a devenit campioană încă de etapa trecută, atunci când Universitatea Craiova şi CFR Cluj […] The post Mirel Rădoi s-a enervat la conferinţa de presă, înainte de FCSB – Universitatea Craiova: „Eu lucrez acolo?!” appeared first on Antena Sport.