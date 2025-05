AUR: Solicităm competitorilor noștri să respecte ziua tăcerii! Campania s-a încheiat!

14:20

Prezent la Camera de Comerț și Industrie a României, candidatul AUR la alegerile prezidențiale, George Simion, a declarat că prioritatea sa este apropierea de mediul economic și reconstruirea încrederii între antreprenori și instituțiile statului. „Aș vrea să fiu mai aproape de dumneavoastră și de mediul economic. Avem niște obstacole între noi, obstacole birocratice, obstacole de […] The post George Simion: „România are nevoie de o revenire la normalitate și de un parteneriat real cu mediul economic” first appeared on Ziarul National.