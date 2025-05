Pepe Reina și-a anunțat retragerea din fotbal! Mesajul transmis de campionul mondial din 2010

14:00

Ultimul meci al rundei a noua din play-off-ul de Liga 1 le pune faţă în faţă pe Rapid şi CFR Cluj. Partida mai are miză doar pentru echipa giuleşteană. Asta pentru că băieţii lui Marius Şumudică mai au o mică şanse de a prinde locul 4 care duce în Conference League. Mai mult, această partidă […] The post Rapid-CFR Cluj (ora 20.30). Ultima şansă la o cupă europeană pentru echipa lui Marius Şumudică appeared first on Antena Sport.