Transferuri de titlu pentru Dan Petrescu! Jucătorul de naţională revine la CFR Cluj. Dezvăluiri din interior

Marius Şumudică va pleca de la Rapid la finalul sezonului. Antrenorul a ratat obiectivul cu giuleştenii, cupele europene, după eşecul drastic cu CFR Cluj (1-4), iar Victor Angelescu a anunţat că Şumi e „subiect închis" pentru feroviari. Şumudică a vrut să plece de la Rapid imediat după eliminarea din semifinalele Cupei României. Le-a spus fanilor […]