Mircea Lucescu a dat cărţile pe faţă! Dezvăluiri din discuţiile cu Gigi Becali: „Are dreptate”

Oțelul a început pregătirile pentru sezonul viitor. Laszlo Balint a pornit revoluția la Galați, înainte de perioada de mercato din vară. Concret, oficialii echipei au anunțat două plecări, după ultima etapă din play-out. Ahmed Bani și Jovan Markovic sunt jucătorii care au plecat de la Oțelul, după actuala stagiune. A început revoluția la Oțelul Galați […] The post A început revoluția la o echipă din Liga 1! Doi jucători sunt OUT appeared first on Antena Sport.