6 jucători de la campioana FCSB, în lotul lui Mircea Lucescu pentru dubla cu Austria și Cipru

18:50

Ana Bogdan (locul 175 mondial) a fost eliminată, luni, în primul tur al calificărilor la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului. Bogdan a fost învinsă în runda inaugurală de sportiva ungară Dalma Galfi, locul 95 mondial, scor 6-3, 6-4. Meciul a durat o oră şi 15 minute.