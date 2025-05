Sector 2 | Asistență medicală pentru persoanele vulnerabile în Caravana cu Medici. Proiect de acord cu DGASPC

11:10

O femeie în vârstă de 27 de ani a fost reținută de procurorii DIICOT sub acuzația că i-a vândut droguri lui Rareș Ion, tânărul de 20 de ani care a decedat în luna aprilie după ce a consumat metadonă, într-un anturaj în care se afla și Tudor Duma, zis ‘Maru’. Potrivit unor surse judiciare, femeia […] The post Tânăra care i-a vândut droguri băiatului care a murit de supradoză, live pe Tik Tok, a fost reținută appeared first on Buletin de București.