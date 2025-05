Interes major pentru concertul Metallica la București: 30.000 de oameni la coadă

06:40

Daniel Băluţă spune că nu vizează Primăria Generală, dar are trei colegi pe care i-ar susţine „cu dragă inimă”, a transmis chiar el, într-o intervenţie pentru Digi24. I-ar vedea în cursa pentru fotoliul de edil-şef pe Robert Negoiţă, Rareş Hopincă ori Ciprian Ciucu. Robert Negoiţă, ca şi Băluţă, a spus răspicat că nu este interesat […] The post Daniel Băluţă reafirmă că nu va candida la Primăria Generală. Are, în schimb, o listă de preferaţi appeared first on Buletin de București.