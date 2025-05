Nicușor Dan a semnat autorizația de construire pentru refacerea planșeului Unirii, în ultima sa zi de mandat

07:20

Festivalul Căpșunilor are loc în perioada 23-25 mai, în Parcul Izvor. Cele mai savuroase preparate tradiționale dar și moderne si inedite, vor avea în comun ingredientul principal: căpșuna. La festival veți găsi plăcinte rumenite, langoși imenși cu brânză dulce și căpșuni, clătite generoase, prăjituri de casă, tarte, vafe, înghețată artizanală, smoothie-uri, milkshake-uri, sucuri naturale și gemuri. Pe lângă preparatele dulci, […]