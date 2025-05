Bucharest Opera Festival, la cea de-a patra ediție, între 15 și 24 iunie, pe scena ONB

06:00

Peste 16.000 elevi de clasa a VI-a din Capitală încep săptămâna viitoare Evaluarea Națională 2025. Cei mici vor intra în sălile de examen începând de marți, 27 martie, când vor susține proba la Limbă și Comunicare în Limba Română. Noutatea din acest an ține de faptul că rezultatele primite de elevi nu se trec în […] The post Peste 16.000 elevi de clasa a VI-a din Capitală vor susține Evaluarea Națională 2025. Notele, consemnate la cerere în catalog appeared first on Buletin de București.