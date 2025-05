Cum l-a descris Carlo Ancelotti pe Vinicius, după ce a devenit selecţionerul Braziliei: „De aceea vorbesc de bine”

14:40

Cristi Borcea l-a descris pe Ion Ţiriac în doar două cuvinte. Fostul patron de la Dinamo a oferit declaraţii rare despre miliardarul român. Cristi Borcea a dezvăluit că l-a cunoscut pe Ion Ţiriac în urmă cu mai mulţi ani, prin intermediul lui Cornel Dinu. Totul pe vremea când încă era în conducerea clubului Dinamo. Cristi […] The post Cristi Borcea l-a descris pe Ion Ţiriac în doar două cuvinte. Ce a putut să spună despre miliardarul român appeared first on Antena Sport.