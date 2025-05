Ce cotă a ajuns să aibă România la câştigarea Grupei H, din preliminariile World Cup 2026

13:40

Fernando Alonso (Aston Martin), dublu campion mondial de Formula 1 (2005 și 2006), va fi noul ambasador al Circuitului Barcelona-Catalunya, locul de desfășurare al următorului Mare Premiu al Spaniei, al nouălea al anului, prevăzut în weekend la Montmelo. Marele Premiu al Spaniei va fi live integral în AntenaPLAY, în perioada 30 mai – 1 iunie.