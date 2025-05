Procesul dintre FCSB şi Al-Gharafa pentru Florinel Coman s-a judecat la TAS! Gigi Becali: „Trebuie să dea banii”

23:00

Basarab Panduru s-a declarat şocat după ce a auzit ce vrea să facă Gigi Becali pentru a-l transfera pe Dennis Politic la FCSB. Patronul roş-albaştrilor îl doreşte foarte mult pe jucătorul dinamoviştilor şi pregătise mai multe mutări greu de crezut. Becali i-ar fi propus pe Jordan Gele, Malcom Edjouma şi Nana Antwi la Hermannstadt, plus […] The post Basarab Panduru, şocat după ce l-a auzit pe Gigi Becali: „De la scărpinatul ăsta n-am mai înțeles nimic” appeared first on Antena Sport.