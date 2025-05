Unde s-a antrenat Valentin Mihăilă înaintea revenirii la naţională. Imagini virale cu tricolorul lui Mircea Lucescu

18:10

Iată un concept cu care suntem cu toții familiari și al cărui sens ni-l însușim aproape zilnic cu multiplele lui valențe. Un concept care există de multă vreme, transformat și îmbogățit peste timp. Filosofii antici, de exemplu, îl enunțau sub diferite forme, punând accent în mod special pe spiritualitate și dezvoltare interioară. Trăsături morale precum […] The post (P) Frumusețea vine din interior appeared first on Antena Sport.