Fotbalistele de naţională se văd pe caietele elevilor, după modelul Stanciu şi Dennis Man!

00:10

Claudiu Rotar, unul dintre finanţatorii lui Hermannstadt, a anunţat transferul lui Andrei Borza (19 ani) de la Rapid. Impresarul Giovanni Becali preciza, recent, că Andrei Borza are o clauză de reziliere de 4 milioane de euro. Claudiu Rotar a anunţat transferul lui Andrei Borza de la Rapid! Rotar are informaţii potrivit cărora Borza o va […] The post „Pleacă sigur de la Rapid” Finanţatorul din Liga 1 a anunţat transferul lui Andrei Borza! appeared first on Antena Sport.