Sector 3 | Dentiștii rezidenți vor trata gratuit locuitori ai Sectorului 3 pentru încă 10 ani. Consiliul Local va prelungi parteneriatul cu UMF „Carol Davila”

13:30

Mănăstirea Christiana urmează să mai primească peste 53.000 de euro (266.254,75 lei) pentru finalizarea „lucrărilor de pictură murală în tehnică frescă”, după ce, la final de 2024, consilierii locali ai Sectorului 2 au mai dat 90.000 de euro, pentru acelaşi proiect. Ca banii să ajungă la mănăstire, un proiect de hotărâre de Consiliu Local în […] The post Sector 2 | Încă o tranşă de bani pentru terminarea lucrărilor la mănăstirea Christiana. Ajutor financiar şi pentru parohia Teiul Doamnei Ghika appeared first on Buletin de București.