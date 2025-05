Cel mai bine vândut smartphone în lume în primul trimestru din 2025 a fost iPhone 16 (iată cum arată un top 10 la acest capitol)

22:40

realme anunţă un parteneriat cu echipa Aston Martin Formula One, un nume important în lumea pasionaţilor de maşini. Primul produs co-branduit va fi realme GT 7 Dream Edition, o ediţie specială a smartphone-ului realme GT 7, model ce va fi lansat oficial în Europa pe 27 mai. Sky Li, CEO realme, a declarat: „Colaborarea cu […]