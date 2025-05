Studiu | Tot mai mulți elevi din București fumează țigări electronice și beau sucuri cu cola

06:20

Încă două dintre cele 13 trenuri de metrou cumpărate de Ministerul Transporturilor de la Alstom au intrat în teste. Astfel, metroul „Ilfov" este testat pe Magistrala 5, în timp ce metroul „Giurgiu" este verificat în depoul Berceni și Magistrala 2. Compania Aslstom a distribuit pe Linkedin o înregistrare video în care arată că metroul „Ilfov" […]