ASPA | Două târguri de adopții de căței, în acest weekend

09:50

Râul Dâmboviţa are, în această dimineaţă, o cotă de 155 de centimetri la staţia de măsurare de la Lunguleţu, la 30 de kilometri liniari de Capitală. Cota de atenţie este de 240 de centimetri, transmit oficialii de la Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, la solicitarea Buletin de Bucureşti. Codurile portocaliu şi galben