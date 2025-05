13:50

Accesul C al stației de metrou Ștefan cel Mare de pe Magistrala 1, se închide în perioada 26 mai‑13 iunie. Măsura este luată pentru lucrări de refacere a treptelor care asigură accesul în/din stația de metrou. Accesul stației este situat intersecția șoselei Ștefan cel Mare cu strada Aurel Vlaicu. Astfel, accesul accesul C al stației