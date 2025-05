Restricție de tonaj pe DN 12C, Bicaz-Chei – Lacu Roșu, începând de luni, 02 iunie 2025

16:00

Cea de-a doua locație Gusstare din Iași s-a deschis oficial pe 26 mai, pe Strada Iancu Bacalu 31, chiar lângă Palas Campus. Prima zi a venit cu multă energie bună: vitrina plină, echipa cu zâmbetul pe buze, clienți curioși și mulțumiți – un început care ne-a reamintit de ce iubim ceea ce facem.