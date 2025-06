Blocul de lângă Sala Palatului, cu risc seismic I încă din 1994, nu a fost inclus în programele de consolidare. Primăria dă vina pe locatari

09:40

Operațiunea Jupiter, declanșată marți de autorități pentru combaterea evaziunii fiscale, continuă și miercuri, Procurorii Parchetului General efectuează mai multe percheziții într-un dosar privind reciclarea fictivă a deșeurilor. Potrivit unui comunicat al Parchetului General transmis AGERPRES, în cursul zilei de miercuri, în cadrul Operațiunii Jupiter, sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii de la Sectorul 1 –