Proiect de parteneriat între Administrația Străzilor și Sectoarele 5 și 6 pentru reparația rețelei stradale

Noi imagini cu pavilionul de la Marius Nasta au fost postate de către primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care supraveghează lucrările la noul Centru de Diagnostic şi Tratament al Tuberculozei. Potrivit acestuia, structura clădirii Zerlendi a Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta" este finalizată în proporție de 90%, în prezent efectuându-se lucrări atât la interior cât […]