Mircea Lucescu l-a surprins pe Gică Popescu după Austria – România! Sfatul pentru Il Luce: “Mai bine îi băgăm pe ei”

17:40

Ramon Vega, fost jucător al celor de la Tottenham, a reacționat după demiterea lui Ange Postecoglou. Acesta a venit cu un mesaj dur pentru conducere și a recunoscut că nu înțelege motivul pentru care Spurs a ales să caute un alt tehnician. Sub comanda lui Ange Postecoglou, Tottenham a câștigat trofeul Europa League, în stagiunea […]