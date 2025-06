Nicolae Stanciu sună adunarea după înfrângerea cu Austria! Mesajul căpitanului pentru fani şi colegi

20:30

Mihai Stoica a venit cu un mesaj dur pentru Florin Talpan, după decizia ÎCCJ, cu privire la palmaresul Stelei. Oficialul de la FCSB l-a făcut praf pe jurist, după ultimele declarații ale acestuia. După decizia ÎCCJ, Talpan a spus că CSA Steaua a învins-o pe FCSB și a câștigat procesul pentru palmaresul din perioada 2003 […] The post Mihai Stoica, mesaj dur pentru Florin Talpan! L-a atacat după decizia ÎCCJ, cu privire la palmaresul Stelei appeared first on Antena Sport.