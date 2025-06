Cristiano Ronaldo, ofertă surprinzătoare de la River Plate! Decizia starului portughez

20:20

Conducerea lui Rayo Vallecano a făcut anunţul despre transferul lui Andrei Raţiu. Fundaşul naţionalei României e la mare căutare, după sezonul de vis făcut în La Liga. Andrei Raţiu a fost declarat cel mai bun fundaş dreapta din Spania, după sezonul recent încheiat. Acesta este anunţat titular în duelul dintre Austria şi România, din preliminariile […]