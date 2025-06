Gică Popescu a luat în vizor un tricolor după Austria – România 2-1: “Mă îndoiesc că asta i se cere!”

15:50

Kylian Mbappe nu are nicio îndoială. Căpitanul naţionalei Franţei şi starul celor de la Real Madrid şi-a stabilit favoritul pentru Balonul de Aur 2025. Jucătorul echipei de pe Santiago Bernabeu va vota un fost coleg de la Paris St. Germain. Este vorba despre un alt francez, Ousmane Dembele. Kylian Mbappe nu are nicio îndoială atunci […]