Moxa și Focul Vindecător: Terapia chinezească care încălzește, regenerează și ameliorează durerea

11:30

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii Serviciului Omoruri, au făcut joi dimineață, 5 iunie, mai multe percheziții domiciliare în București. Au fost vizate locuințele unor cadre medicale. Acțiunea are loc în cadrul anchetei în ceea ce privește decesele pacienților internați în Secția ATI a Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”, potrivit […] The post Noi percheziții în dosarul deceselor suspecte de la Spitalul Sf. Pantelimon din Capitală. Două cadre medicale vor fi audiate first appeared on Ziarul National.