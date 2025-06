Tequila lângă Gaza

16:30

Pe măsură ce Donald Trump contestă legăturile transatlantice, în Europa se fac tot mai multe eforturi pentru a reduce dependența continentului de tehnologia SUA în domenii critice precum serviciile cloud, inteligența artificială și microcipurile. Dar Europa nu este nici pe departe capabilă să se desprindă de Big Tech-ul american. Într-o nouă Strategie digitală internațională, UE […]