Un avion cu 20 de oameni la bord s-a prăbușit în SUA. Ce s-a întâmplat cu pasagerii/Imagini cu aeronava – VIDEO

17:40

Inter Milano se pregătește să intre într-o nouă eră, iar toate semnalele indică faptul că banca tehnică va fi preluată de Cristi Chivu. Potrivit surselor apropiate clubului, fostul fundaș emblematic al nerazzurrilor a ajuns la un acord de principiu cu conducerea, iar anunțul oficial este așteptat în scurt timp. Practic, Chivu are „palma bătută” cu […] The post Chivu – 99% preia Inter! first appeared on Ziarul National.