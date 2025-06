Mascotele de la Austria – România au avut meciul lor. Rivalul lui Ronny a fost vulturul Oster Richi

00:10

Vlad Chiricheş a oferit prima reacţie, după ce Austria a învins România cu scorul de 2-1, în preliminariile World Cup 2026. Partida de la Viena a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Vlad Chiricheş s-a declarat extrem de dezamăgit şi a declarat că Austria a marcat două goluri norocoase în poarta […]