Educația nu ia vacanță. Fundația Dan Voiculescu susține activitățile estivale pentru copii și tineri din „Tabăra Urbană Japoneză JAPANCAMP”

19:40

A început domnia lui Nicușor Întâmplătorul. Aș fi vrut să-i zic „Nicușor al reformelor" sau „Nicușor al reconstrucției morale" ori „al competenței tehnocrate", dar se pare că mai degrabă vom trăi sub „era habarnismului". O perioadă în care, în loc de strategie și statură prezidențială, vom primi bâlbâieli cu iz de seminar studențesc. Palatul Cotroceni […]