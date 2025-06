UE îl duce cu zăhărelul pe Trump?

05:40

BERBEC Astăzi nu vei avea nici o dificultate să-i convingi pe ceilalți să lucreze cu tine. Asta vă va permite să stabiliți noi contacte, care vă vor fi utile în viața profesională. O discuție pe care o ai cu partenerul tău îți va șterge îndoielile. TAUR Veți fi în formă bună pentru a vă […]