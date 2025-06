Pământurile rare ale Chinei, avantaj crucial în negocierile cu americanii

12:10

Am fost recent la Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale din sectorul 1. Și sincer… m-a lovit realitatea românească direct în plex. Clădirea, proaspăt renovată. Arată frumușel la exterior, un strat nou de vopsea, uși care nu mai scârțâie. Dar înăuntru? Un cuptor. O saună. Un loc în care oamenii stau la coadă în […] The post Sectorul 1, unde oamenii mor de cald în clădiri „moderne” și primăria spală trotuare cu drone first appeared on Ziarul National.