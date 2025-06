Alege ce citești

10:30

Începe săptămâna marilor decizii pe plan politic și economic. Peste doar câteva ore, președintele Nicușor Dan va avea discuții cu liderii partidelor politice care ar putea forma viitoarea coaliție. În cursul acestei zile am putea afla mai multe detalii despre cum ar arăta programul de guvernare al unei eventuale coaliții PSD-PNL-USR-UDMR și lista măsurilor fiscale […]