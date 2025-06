Dan Şucu pregăteşte lovitura verii! Tricolorul lui Mircea Lucescu, aproape de Genoa. Dezvăluiri din interior

09:20

Florida Panthers a obţinut o victorie clară, cu 5-2, în al cincilea meci din finala NHL, pe care o dispută contra celor de la Odmonton Oilers. Partida de duminică noapte a fost în direct în AntenaPLAY. Florida conduce cu 3-2 la general şi mai are nevoie de o singură victorie pentru a obţine un nou […] The post Florida Panthers a învins-o cu 5-2 pe Edmonton Oilers şi e la o singură victorie de un nou titlu în NHL! appeared first on Antena Sport.