Jurnal Antena Sport | “Hulk”, cecenul din Austria, se pregăteşte pentru debutul în UFC

08:50

Cristi Chivu a susţinut prima conferinţă de presă la Inter. Antrenorul a prefaţat partida sa de debut pe banca nerazzurrilor, cu Monterrey, de la Cupa Mondială a Cluburilor. Cristi Chivu a dezvăluit că atunci când a preluat banca lui Inter, a avut acelaşi sentiment ca atunci când a semnat cu formaţia din Milano din postura […] The post Cristi Chivu, prima conferinţă de presă la Inter: “Acelaşi sentiment ca atunci când am venit ca jucător”. Ce a spus despre debut appeared first on Antena Sport.