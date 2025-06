Sergio Ramos i-a stricat debutul lui Chivu la Inter

07:00

Parte a consorțiului de companii de infrastructură care refac din temelii Planșeul Unirii, societatea Totul Verde. S.A. are misiunea de a pune tușa finală asupra acestui proiect, extrem de important pentru centrul Bucureștiului. Proiectanții s-au apucat de lucru pentru ceea ce va fi, la finalul lucrărilor, o adevărată pădure urbană, care să atragă aici turiștii […]