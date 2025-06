Doar șase clădiri din cele 17 consolidate prin PNRR sunt în faza de execuție. Câți bani trebuie să achite proprietarii

10:30

Primăria Sectorului 3 anunţă că a dezvoltat o aplicaţie pentru parcări în care sunt gestionate locurile nenominale. Aplicaţia are adresa parchezins3.primarie3.ro şi, prin ea, se pot cumpăra abonamente lunare sau anuale. Potrivit autorităţilor, şoferii care folosesc locurile de parcare nenominale vor avea „acces facil" la ele, prin această soluţie digitală. Aşadar, se pot cumpăra abonamente