Restricții de circulație în weekend, în București. Ce rute alternative aveți la dispoziție

Muzeul Geologic Român din București este pe punctul de a se închide, de la 1 iulie. Angajații spun că nu și-au mai luat salariile de trei luni. Banii nu au mai ajuns la angajați din cauza unor blocaje financiare. Directorul Institutului Geologic Român, Anca Isac, a anunțat luni, 16 iunie, că angajații instituției, aflate în […]