Salariul directorului STB a ajuns la 12.000 de euro pe lună, după ce a crescut de patru ori în mai puțin de doi ani. Recent, și-a renovat biroul cu 153.000 de euro

„Visul" frumos al Capitalei Biletului unic din București reprezintă, dincolo de vehicule noi, punctul „terminus" al modernizării transportului public pentru o capitală. Scopul principal este facilitarea accesului cetățenilor la mai multe mijloace, prin intermediul unui singur instrument digital, tocmai pentru a face comodă deplasarea și a-i determina să renunțe la autovehicule. A reprezentat, așadar, alinierea […] Cum a ajuns biletul unic pentru transportul în comun din Capitală în „moarte clinică". „Lupta" inginerilor IT și specialiștilor din spatele proiectului